Fabrizio Frizzi, il commovente addio di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle: «Andare in onda non è stato facile»

Milly Carlucci ha accettato una grande sfida insieme al cast di Ballando con le Stelle, quella di far continuare lo show a pochi giorni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Un grande dolore per la conduttrice, che gli era particolarmente legata, al punto di aver desiderato di sospendere la diretta.





Per rendere omaggio al conduttore e amico, Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le Stelle hanno realizzato una commovente coreografia sulle note di Hallelujah nella versione di Jeff Buckley. Al termine dell'esecuzione è apparso in video il viso di Fabrizio Frizzi e l'applauso del pubblico è stato partecipe e sincero.



La stessa Milly Carlucci ha condiviso il video dell'esibizione sul suo profilo twitter accompagnato da un "Sono sicura che il nostro applauso sia arrivato fin lassù".



"Questo pomeriggio a Sabato Italiano Milly Carlucci aveva spiegato: "Quando mercoledì siamo tornati qua, ci siamo guardati smarriti, perché l'ondata di emozione e dolore ha travolto tutti. Ma la vita va avanti. Ieri il direttore generale è venuto a darci coraggio e a dirci: forza ragazzi, siamo tutti uniti e ce la facciamo. Ma non è facile".

