Fabrizio Frizzi e Carlotta, l'amore nato a Miss Italia. Lei raccontò: «Fu un colpo di fulmine»

di Veronica Cursi

«Guarda che bel viso ha quella ragazza», disse Fabrizio la prima volta che conobbe Carlotta Mantovan, la sua futura moglie. Lei allora era un'aspirante Miss di 17 anni. Lui, conduttore di Missi Italia già amatissimo. Correva l'anno 2001. Carlotta arrivò seconda al concorso. Ma a vincere fu l'amore.

Il loro fu un colpo di fulmine. Un amore «travolgente», come racconterà Carlotta poche settimane prima della morte di Fabrizio Frizzi. Non senza polemiche. Lui, separato dalla prima moglie Rita Dalla Chiesa, sfidò i pregiudizi e si fidanzò con questa ragazza dagli occhi dolci di 25 anni di meno.



Riservati, semplici. Nel 2013 nasce Stella, la loro bambina. Nel 2014 il matrimonio tra Fabrizio e Carlotta che suggella il loro amore: «Abbiamo scelto tutto noi- racconterà lei - è stato un matrimonio semplice, come siamo noi. Abbiamo scelto la chiesa vicino casa così tutte le volte che ci passeremo davanti ricorderemo quel giorno».



Dopo il malore che lo ha colpito a ottobre Frizzi si era fatto forza per la sua famiglia. Tenerissime le prime foto pubbliche mano nella mano con Carlotta e la loro bimba. E' a lei che Frizzi dedicherà una delle sue ultime interviste dopo il malore: «Lotto per mia figlia», disse.È toccato alla moglie Carlotta comunicare al mondo la morte di Fabrizio Frizzi: «Grazie per l'amore che ci hai dato», ha scritto oggi. Centinaia i messaggi di dolore e cordoglio arrivati sui social.«Erano inseparabili», ricorda chi li conosceva. Cinque giorni fa l'ultimo post di Carlotta su Instagram: una foto sfuocata e una didascalia: #noi due, #amore #inostrigiochi. Lei, stella e Fabrizio. Uniti per sempre.

