Carlotta Mantovan, pronto un doppio ruolo in Rai per la moglie di Fabrizio Frizzi

di Simone Pierini

Carlotta Mantovan è pronta a ripartire dopo la morte del marito Fabrizio Frizzi. La sua immagine durante i funerali disegno un personaggio dalla forte dignità, dall'eleganza sublime dotato di un carattere da vera leonessa. Dopo i suoi trascorsi a Sky, ora è in vista del debutto sulle reti Rai.







«Se la Rai è una famiglia allora vorrei che Carlotta Mantovan, una brava giornalista, venisse presto a lavorarci». Aveva detto Milly Carlucci nei giorni seguenti alla scomparsa del presentatore tv tanto amato dagli italiani. Un appello che è stato accolto. Carlotta Mantovan lavorerà al fianco di Antonella Clerici nello storico programma di Enzo Tortora Portobello, che torna su Rai Uno.



Si parla anche di un ruolo a partire da settembre nel programma «Tutta salute» di Michele Mirabella, anche se la notizia ha colto di sorpresa il presentatore: «Ne sono rimasto sorpreso, piacevolmente sorpreso. Se fosse vero, si tratterebbe di un’oprazione che ha una sua dignità, una sua ragione. Io però non ne so nulla». Ha detto Mirabella.

