Fabrizio Frizzi, Gerry Scotti: «Ha dovuto ingoiare parecchi rospi, non gli hanno fatto bene»

Gerry Scotti parla dellì'amico e rivale Fabrizio Frizzi in un'intervista a "Chi", rivelando che qualche dispiacere potrebbe essere colpevole della sua malattia. «A Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute, qualche pecca nel meccanismo c’è stato e lui ha saputo passarci sopra e portare il suo impegno rimanendo Fabrizio Frizzi». Un'ombra di amarezza per le difficoltà che potrebbero aver influito sullo stato di salute del conduttore, come spiegato anche da Pupo, che aveva dichiarato: «Fabrizio soffriva per le ingiustizie subite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA