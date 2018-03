Addio Frizzi, oggi i funerali a Roma: maxi schermi a piazza del Popolo

Un lungo applauso è stato tributato dalle centinaia di persone che sono in Piazza del Popolo all'arrivo del feretro all'ingresso della Chiesa degli Artisti per il funerale di Fabrizio Frizzi. C'è chi si è fatto il segno della croce e chi, in molti, hanno cominciato a correre avvicinandosi alla chiesa.



Come già ieri alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche oggi sono soprattutto persone comuni ad essere arrivate con largo anticipo per rendere omaggio al conduttore la cui prematura scomparsa ha profondamente commosso anche il pubblico televisivo che ne apprezzava la gioviale semplicità.





Su piazza del Popolo è stato allestito un maxischermo che permetterà di seguire la cerimonia funebre anche ai tantissimi che non riusciranno ad entrare in chiesa.



Tra le tante corone quelle de «gli amici di Sky», «gli amici dei Fatti Vostri» e dei «condomini di via Cortina d'Ampezzo». In piazza del Popolo, proprio accanto all'ingresso della chiesa, è stato allestito un maxischermo mobile. Non è ancora chiaro, infatti, se il «Popolo del Sorriso», ovvero la gente comune, potrà entrare ad assistere alle esequie.



A quanto si apprende la funzione dovrebbe essere riservata solo a parenti ed amici. In via del Corso l'accesso è rigorosamente pedonale, sono state collocate transenne e due mezzi dell'Esercito in mezzo alla strada. Tra la folla emerge anche lo stendardo del liceo Calasanzio, l'istituto frequentato dal presentatore.



Gli amici dello spettacolo

«Per me era un fratello, non riesco a dire altro». Lo ha detto Carlo Conti arrivato alla Chiesa degli Artisti. Tra gli altri volti noti già arrivati Anna Foglietta, Paola Cortellesi con il marito Riccardo Milani, Zoro, Paola Saluzzi, il grande amico Max Biaggi, Emanuela Aureli, Paolo Bassetti di Endemol, Max Tortora, Marco Columbro e Flavio Insinna.



«Era un collega eccezionale sempre pronto a dare una mano agli altri. Mi ricordo una volta nella quale ero scoperta per 'Quelli che il Calciò, mi disse 'vengo io Simona non ti preoccuparè. Persone come lui non ci sono più nel mondo veloce e se vogliamo crudele di oggi». Lo ha detto Simona Ventura arrivando alla Chiesa degli Artisti. «Era una persona fantastica - ha aggiunto - ricorderò per sempre la sua umanità. Per questo piango di rabbia sul fatto che se ne vadano persone come lui, la vita è ingiusta». La conduttrice ha ricordato che «l'ultima volta avevo incontrato Fabrizio a un altro funerale; soffriva molto ma in silenzio, non ha mai voluto parlare della sua malattia così crudele e malvagia. Questo la dice lunga sullo stile di una persona come lui»



«Bisogna dire addio a Fabrizio ma avercelo sempre nel cuore come tutti i personaggi che ci hanno fatto stare bene e che continuerà in qualche modo», ha detto Leonardo Pieraccioni. Tra gli altri volti noti già arrivati Giorgia con il marito, Alba Parietti, Giancarlo Magalli e Michele Guardì.

