Federica Belli si aggiudica il Master of Photography di Sky

Si è conclusa con la vittoria dell’italiana Federica Belli la terza stagione di Master of Photography, il primo talent show europeo dedicato al mondo della fotografia, aggiudicandosi il premio di 100.000 euro attribuiti dalla giuria composta dal maestro Oliviero Toscani, Mark Sealy ed Elisabeth Biondi. Il programma è andato in onda per otto puntate su Sky Arte (canali 120, 400 e 106) e su Sky Uno e in contemporanea anche in Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria.



Per 8 settimane i 10 concorrenti, fotografi amatoriali e professionisti di diverse nazionalità, hanno viaggiato attraverso l’Europa, per dimostrare le proprie competenze artistiche e tecniche attraverso delle sfide che si sono tenute in diverse location europee tra le quali Roma, Napoli, Monaco, Berlino, supportati dal confronto con i più grandi fotografi del mondo e con l’obiettivo di conquistare il titolo di miglior talento europeo della fotografia. Nell’ultima prova, i tre finalisti, Federica Belli (IT), Alex Liverani (IT), Wayne Crichlow (UK) si sono dovuti confrontare con il reportage, cercando di raccontare la grande crisi dei rifugiati che sta colpendo tutta l’area del Mediterraneo. I fotografi, attraverso i loro scatti, hanno immortalato i diversi aspetti dei problemi dei rifugiati che il Vecchio Continente sta affrontando e come trovare una soluzione attraverso le arti e lo sport. Ciascun concorrente è stato inviato in una delle tre sedi assegnate in modo casuale: Total Brutal a Berlino, La piccola orchestra di Tor Pignattara a Roma e il Tigers Football Club a Barnsley, Regno Unito.



Ospite d’eccezione di questa ultima puntata Gary Knight, grande fotografo impegnato da sempre nella descrizione dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, temi portanti del suo lavoro fino ad oggi. È autore di molti saggi sul giornalismo e sulla fotografia.

