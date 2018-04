Federica Panicucci, a rischio il programma Mattino 5: la conduttrice svela il motivo

Federica Panicucci potrebbe essere sostituita al timone di Mattino 5. Sono le indiscrezioni trapelate e pubblicate dal settimanale Chi, che ha rivelato che Canale 5 starebbe pensando ad un programma sul calcio che sostituirebbe il contenitore.



“Mediaset, dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe Mattino Cinque. Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone”.



Alcuni siti parlano inoltre di una possibile sospensione. La Panicucci però smentisce e si sfoga così sui social: “Leggo su vari blog ‘notizie bomba’ o ‘rivelazioni sconvolgenti’ che riguarderebbero la sospensione o addirittura la chiusura di ‘Mattino 5′. Uso questa pagina per fare un po’ di chiarezza: NESSUNA CHIUSURA IMPROVVISA O SOSPENSIONE…”







