Valentina Ferragni e Luca Vezil a Temptation Island Vip: «Hanno rifiutato»

Dopo il matrimonio dei Ferragnez tutte pazze per Luca Vezil. Da quando il fidanzato di Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara, si è mostrato sui social in smoking per il matrimonio dell'anno, in molti sono andati a cercare dettagli sulla loro relazione. La coppia doveva partecipare a Temptation Island Vip. A svelare la trattativa con Mediaset ci ha pensato il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia.



Le nozze tra Fedez e la fashion blogger hanno rappresentato un evento seguito da milioni di persone e il bel cognato non poteva passare inosservato. La produzione del programma che presto andrà in onda condotto da Simona Ventura, tuttavia, aveva già "messo gli occhi" sulla coppia aprendo una trattativa per farla entrare nel cast.Stando a quello che ha rivelato Parpiglia sul suo accountla sorellina di Chiara Ferragni e il suo bel fidanzato avrebbero potuto partecipare al reality, ma a bloccare tutto sarebbe stato proprio il matrimonio dei "Ferragnez".Lo scoop è venuto fuori dopo che un'utente ha sottolineato la bellezza di Vezil e il desiderio di vederlo nella casa del Grande Fratello Vip. «Ti svelo un segreto: lui e la compagna sarebbero stati perfetti per Temptation Island Vip, ma c'era il matrimonio e alla fine niente». Il giorno del sì tra Chiara e Fedez, infatti, è coinciso con il periodo in cui sono in corso in Sardegna le registrazioni del reality.

