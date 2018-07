Ficarra e Picone, a sorpresa, “Rane” su Rai1

Doppia sorpresa per Salvatore Ficarra e Valentino Picone, in arte Ficarra&Picone, che approdano, nel prossimo autunno su Rai1 con “Le rane” di Aristofane. Lo spettacolo, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, torna, dal 12 al 15 luglio, al Teatro Greco di Siracusa, dove aveva avuto un enorme successo nel giugno 2017, e sarà ripreso dalla Rai che lo proporrà in una speciale evento sulla rete ammiraglia.



Poi da ottobre “Le rane” saranno in tournée in tutta Italia, da Napoli a Torino, per due mesi di repliche in una versione invernale, ovviamente un po' diversa da quella al Teatro Greco che vede 50 persone in scena e un coro di oltre 20 elementi. «Ci ha colpito e confortato l'amore che il direttore di Rai1 Angelo Teodoli ci ha manifestato per “Le rane” che ha fortemente voluto. Le riprese saranno di Duccio Forzano». E Antonio Ricci sarà felice di vedere i due volti di “Striscia la notizia” (dove torneranno dal 7 gennaio 2019) su Rai1? «E' felicissimo. E come potrebbe non esserlo. Antonio è un entusiasta».

