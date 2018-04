Grande Fratello, svelato anche il terzo concorrente: è Filippo Contri

di ida di grazia

Classe 1988 Filippo Contri è il terzo concorrente del Grande Fratello Nip che entrerà nella casa più spiata d'Italia.

Prima però insieme a Simone Poccia e Valerio Logrieco, i "super boni" di Barbara D'Urso vivranno per tre giorni nel «Grande Casale» dovranno svolgere varie attività legate alla campagna.

L'isolamento però non è totale perchè in alcuni momenti della giornata avranno la possibilità di interagire con il mondo esterno attraverso i canali social (Facebook e Instagram) del programma.



Filippo ha un dobermann dal pelo marrone di nome Eros, è molto legato alla famiglia e alla mamma in particolare, ha una laurea in economia presa alla LUISS con una votazione di 110 e lode.Attualmente lavora per una multinazionale di consulenze finanziarie.

