Isola, Francesca Cipriani chiude in bellezza: bagno nuda e "frecciatine" ai naufraghi

Francesca Cipriani saluta Cayos Cochinos denudandosi per poi tuffarsi in acqua. Un bagno davvero bollente prima di ripartire per la finale dell'Isola dei Famosi. L'ex Pupa, protagonista indiscussa di questa edizione e probabile vincitrice, aveva accolto la provocazione degli altri naufraghi, ma è stata l'unica a togliersi il costume.



La finale del reality è prevista per lunedì 16 aprile e tutti i concorrenti faranno rientro a Milano per scoprire chi sarà il vincitore. La Cipriani, spronata da Jonathan, si è spogliata per dire addio all'isola, ma poi in un confessionale ha criticato l'atteggiamento degli altri che non l'hanno seguita.





In acqua ha urlato di non voler lasciare l'isola, la natura e il relax lontano dal caos cittafdino. Le immagini della showgirl completamente nuda tra le risate dei compagni di avventura hanno fatto il giro del web. Qui il video.





