«Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte». L'indiscrezione a Pomeriggio 5

di Silvia Natella

Il Grande Fratello porterebbe sfortuna al bel Francesco Monte. L'ex tronista e naufrago sarebbe stato lasciato da Paola Di Benedetto subito dopo il breve ingresso della ragazza nella casa più spiata d'Italia e la chiacchierata con l'ex Matteo Gentili.



Ora che il calciatore si è avvicinato sempre più ad Alessia Prete, la Di Benedetto avrebbe raccontato a Roberto Alessi di essere stata lei a lasciare Monte. L'indiscrezione è stata commentata a Pomeriggio 5. La storia tra i due era nata dopo l'Isola dei Famosi e dopo che il giovane coinvolto nel "canna gate" era stato mollato in diretta davanti tutta Italia da Cecilia Rodriguez durante l'edizione vip del Grande Fratello.







Nel salotto del programma di Canale 5, Barbara D'Urso commenta quello che chiama "quadrilatero" mostrando le immagini di Matteo e Alessia, le paure e le insicurezze della ragazza. «Dopo che è stata con un altro su un'isola non ci tornerei mai insieme», la rassicura Gentili.

E nel frattempo Paola Di Benedetto si sarebbe lamentata sottolineando come l'ex fidanzato l'abbia sfruttata per partecipare a un reality. «Penso che Matteo, su questa storia del "fidanzato tradito", ci abbia giocato e pure parecchio. E che la abbia sfruttata per apparire in TV. E gli è andata bene, visto che ora è al Grande Fratello».







