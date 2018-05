Georgette Polizzi: «Sì, ho la sclerosi multipla. Potrei non camminare più»

di Alessia Strinati

«Sono entrata in ospedale con le mie gambe, poi la sera dopo che mi hanno ricoverato non riuscivo più a muovere gambe e braccia nonostante mi sforzassi con tutta me stessa per farlo». Georgette Polizzi ha deciso di raccontare il suo calvario dell'ultimo mese, rivelando ai follower la malattia che l'ha colpita: «Ho la sclerosi multipla, questo nome mi ha spaventato ma non voglio mollare», ha precisato.







In quattro video pubblicati sulla sua pagina Instagram spiega quello che le è successo e il modo in cui si è trovata ad affrontare la malattia. «Non ho paura di lei», dice rivolgendosi alla malattia autoimmune che l'ha colpita, «so che posso vincerla con la mia testa e la mia tenacia posso arrivare a fare quello che voglio. Mi sento di dire a chi è affetto da sclerosi multipla di non mollare. È difficile, ci si sente stanchi, è una malattia bastarda, ma se siete più bastardi di lei avete vinto».



Non perde, dunque, la sua grinta Georgette, ex concorrente di Temptation Island insieme al suo fidanzato, con cui sta ancora inisieme dopo una fase turbolenta attraversata dopo il reality. La Polizzi ha poi commentato: «Una malattia “soggettiva” mi hanno detto ci sono persone che vivono normalmente... persone che invece hanno ricadute continue... persone che fanno sport e persone che non riescono più a camminare ma sapete cosa vi dico?!? IO FARÒ PARTE DELLA CATEGORIA PERSONE CHE CE LA FARANNO!!».



