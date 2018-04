Gessica Notaro, gli avvocati dell'ex: "A Ballando deve tacere, influenza il pubblico"

A poche ore dall'inizio della quarta puntata di Ballando con le Stelle, Gessica Notaro viene accusata di eccessive esternazioni nel corso del programma. Per i legali di Edson Tavares, l'ex che le ha sfigurato il volto più di un anno fa, la miss parla in trasmissione della sua storia con l'intento di influenzare il percorso giudiziario del loro assistito. Chiedono pertanto alla Rai di intervenire, mentre il capoverdiano continua a proclamarsi innocente per l'aggressione con l'acido.



Ballando, Gessica Notaro conquista tutti ma vive ancora l'incubo: "Lui tornerà"



Come riporta Il Resto del Carlino, gli avvocati Riccardo Luzi e Alessandro Pinzari, affermano: “Non si comprende la necessità di così continue e pressanti divulgazioni da parte della signora Notaro, considerato che il signor Tavares è in carcere, e viene il sospetto che si voglia determinare un coinvolgimento emotivo pubblico e un naturale influenzamento giudiziario”.



“Al contempo – continuano i due legali – la signora Notaro dovrebbe apprezzare le sue nuove e meritate opportunità professionali, evitando la commistione tra spettacolo e vicenda giudiziaria. Divulgare, peraltro attraverso un’interpretazione totalmente soggettiva ed emozionale nell’ambito di una trasmissione televisiva quale Ballando con le Stelle, deputata a fini ludici, ben diversi da quelli di un approfondimento giornalistico, per i quali esistono specifiche e ben apprezzate trasmissioni televisive, risulta inappropriato. Anche alla luce di gesti al limite del buon gusto, come quello recente ‘dell’ombrello’, esibito durante una delle puntate”.è stato condannato in primo grado a 10 anni per l’aggressione con l’acido e a 8 anni per lo stalking e sta aspettando il processo d'appello: “La difesa di Tavares, seppur fiduciosa nell’operato della magistratura, invoca tuttavia l’intervento delle autorità competenti, affinché la condotta della signora Notaro sia richiamata e ricondotta nell’alveo del rispetto dei diritti altrui. Non si arriverà a chiedere la sua estromissione dalla trasmissione, ma risulta evidente chei diritti processuali e inviolabili dell’individuo, quale è Tavares, sono di rango notevolmente superiori a quelli dell’audience televisiva“.“Siamo consapevoli – concludono i legali Luzi e Pinzari – dell’impossibilità di comprendere il dolore che una tale vicenda può causare, ed esprimiamo sincero apprezzamento per la forza e il coraggio che ha avuto la signora Notaro, ma siamo altresì costretti a evidenziare che al momento gli esiti giudiziari parziali non sono in grado con altrettanta certezza di affermare chi sia il responsabile”."Gessica - replicano i suoi avvocati- a Ballando con le Stelle non ha mai detto niente di più di quanto ha già dichiarato davanti ai giudici e in altre trasmissioni televisive. Lei è libera di esprimersi come crede, nei termini corretti ed educati che ha sempre mantenuto... Il solo pensare che i giudici possano essere influenzati da un programma in tv non ci pare la miglior forma di rispetto nei confronti dell’autorità giudiziaria. Ancora una volta, purtroppo, si vuol confondere la vittima con il carnefice“.

