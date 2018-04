Gessica Notaro: «Non mi farete star zitta, parlerò per le donne che non possono più raccontare»

«Ringrazio per gli applausi e voglio assicurarvi una cosa. Io non starò zitta, continuerò a parlare per quelle donne che non ci sono più e che non possono raccontare. Lo farò anche per chi è chiuso in una casa e non ha la forza di reagire. Quindi, non ditemi di tacere, perché più me lo dite e più io continuerò a parlare». Gessica Notaro risponde così ai legali Edson Tavares, l'ex che le ha sfigurato il volto più di un anno fa. Secondo gli avvocati del capoverdiano, che continua a proclamarsi innocente, le parole di Gessica in televisione hanno solo l'intento di influenzare il percorso giudiziario del loro assistito.



Anche Milly Carlucci si è schierata: «Noi siamo con Gessica». E Gessica Notaro, incassata la standing ovation del pubblico e della giuria, continua la sua battaglia quotidiana che riguarda tutte le donne sfigurate nel fisico e nell'anima.

