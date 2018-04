Gf, Malgioglio minaccia di abbandonare la Casa: ecco cos'è successo

Cristiano Malgioglio minaccia di abbandonare il Grande Fratello se non verranno presi provvedimenti su Baye Dame, accusato di bullismo nei confronti della concorrente spagnola Aida Nizar. Dopo essersi simbolicamente incatenato in studio e aver pubblicato un post su Instagram, indiscrezioni dicono che Malgioglio avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione se non dovesse arrivare la squalifica di Baye Dame. Troppo aggressivo secondo Malgioglio, il quale aveva già ribadito: «Questo bullismo non lo permetto».

