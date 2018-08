Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi accetta dopo «lunghe trattative»

Eleonora Giorgi varcherà la porta del Grande Fratello vip. L’attrice, diventata famosa negli anni ottanta, avrebbe accettato di far parte del cast del reality condotto da Ilary Blasi dal 24 settembre su Canale 5 sotto (pare) “lauto cachet”.









La trattativa sarebbe stata lunga: «L’attrice e spumeggiante opinionista tv – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - ha quindi ceduto, dopo un lungo corteggiamento, alle lusinghe del Biscione supportate, si dice, da un lauto cachet».



Con lei Francesco Monte, Enrico Silvestrin, le Donatella e Giulia Salemi mentre altri futuri reclusi sono ancora in trattativa: “Barbara Bouchet ha dato il due di picche, e sembra sfumata per ragioni economiche la partecipazione di Manuela Arcuri e fratello: non sarebbe stato raggiunto l’accordo sull’entità dell’ingaggio… Ancora incerta, infine, la partecipazione del judoka ed ex ballerino Fabio Basile e dell’ex tronista gay Claudio Sona”

