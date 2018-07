GFVip, Manuela e Sergio Arcuri in coppia nella casa: «Una sola squadra, come i fratelli Rodriguez»

Dopo l’estate parte la nuova stagione televisiva e gli autori del Grande Fratello Vip sono in cerca di reclusi per la nuova edizione. Fra i vari nomi usciti sembra ce ne siano due certi, quelli (per ora tra l’altro inediti) di Manuela Arcuri e il fratello Sergio.



L’attrice infatti, come fa sapere “Spy”, in edicola venerdì 13 luglio, aveva inzialmente rifiutato per via del fatto che avrebbe sentito troppo la nostalgia del figlio Mattia, 5 anni. Dopo un tentennamento però Manuela avrebbe posto la condizione di gareggiare assieme al fratello Sergio.









I due formerebbero quindi una squadra, come già visto per la coppia Jeremias e Cecilia Rodriguez nella scorsa edizione. Sarà accettata la proposta della Arcuri?



