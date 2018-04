Giletti, lite epica a Non è l'Arena con la giovane in collegamento: ospiti esterrefatti

Lite furiosa a "Non è l'Arena" tra Massimo Giletti e una giovane ragazza durante un collegamento da Mezzojuso (Palermo) in merito alla vicenda delle sorelle Irene, Anna e Ina Napoli, imprenditrici agricole da anni vittime di intimidazioni mafiose.



LEGGI ANCHE: Buffon e l'arbitro inglese, Giletti sta con il portiere: «È la rabbia dell'onesto»

LEGGI ANCHE: Giletti-Bocchino, lite a “Non è l'Arena”: «Hai la bava», «Informati»



Le tre donne denunciano zero protezione dalle istituzioni e dalla comunità in cui vivono. Il comitato civico nato dopo la messa in onda di un primo servizio sulle tre donne, però, non ci sta e una ragazza perde le staffe prendendosela con Giletti: «Dottor Giletti! - esclama più volte nel tentativo di sopraffare qualsiasi altra voce in studio - Io non le permetto di fare un processo in tv!».





I toni (non quelli del conduttore, che rimane sempre calmo) si alzano tanto da lasciare esterrefatti gli ospiti del programma di La7, tra cui Nunzia De Girolamo e Antonio Di Pietro. Il magistrato di Mani Pulite alla fine commenta tra sé e sé: «Che peccato questi giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA