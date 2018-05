Giorgia Palmas con Magnini a Verissimo: «Io e Brumotti? Non si può restare amici»

di Alessia Strinati

Giorgia Palmas radiosa in studio a Verissimo. La prima cosa che Silvia Toffanin nota è il suo grande sorriso e le chiede come sti andando la sua vita e la Palmas, senza esitazioni, ammette: «Sono molto felicie». Dopo la fine della sua storia d'amore con Vittorio Brumotti ritrova l'amore con Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini.



Silvia chiede della fine della storia con Vittorio, compagno di vita per 5 anni e padre della sua Sofia: «Non ho mai parlato della fine della storia. La rottura definitiva è avvenuta quasi un anno fa, ma era da un lungo periodo che le cose non funzionavano bene. E' stata una storia molto bella che però aveva un termine». Silvia le chiede in che rapporti sono oggi: «Non si può rimanere amici. Rimane un bel ricordo, resta una persona che stimo molto e a cui voglio bene, ma non si può parlare di amicizia», dice in modo molto convinto.



Poi parla di Filippo Magnini: «Sono fortunatissima, con lui ho trovato una persona sana, equilibrata, che mi fa morire dal ridere». Ammette che la storia è molto fresca ma altrettanto intensa perché sembra, come lei precisa, che si conoscano da molto tempo. Poi racconta il primo bacio: «E' avvenuto in Piazza Duomo. La nostra conoscenza è partita in modo molto pacato, anche se ammetto che mi ha colpito subito molto. Dopo la seconda volta che siamo andati a cena insieme siamo andati a fare una passeggiata in Piazza Duomo a Milano, eravamo soli e li è scattato il primo bacio». Proprio mentre racconta dei loro primi appuntamenti in studio entra Filippo, tra gli applausi del pubblico. Giorgia è visibilmente emozionata, i due si abbracciano e si salutano stringendosi per poi andarsene insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA