Il gesto eroico di Simone: «Così salvai madre e figli dalle fiamme. Altre persone filmavano»

Con un gesto eroico Simone, 23 anni, ha salvato la vita a una mamma e alle sue due figlie, intrappolate in un appartamento che ha preso fuoco pochi giorni fa a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Pomeriggio 5 si collega in diretta con i protagonisti di questa storia a lieto fine. «Penso che chiunque avrebbe dovuto e potuto fare la stessa identica cosa», le parole del giovane.



Simone Cerverizzo era insieme alla fidanzata quando ha notato la densa colonna di fumo nero che usciva da una casa in fiamme. «Siamo scesi dall’auto e ci siamo precipitati al portone d’ingresso della palazzina... Arrivati al secondo piano, abbiamo trovato uno dei bambini e l’ho portato fuori dalla mia ragazza che teneva il portone aperto. Al quinto piano invece cera l’altro bambino che abbiamo portato in salvo. Erano tutti confusi e non sapevano dove andare... al settimo piano ho trovato la mamma che ho portato via di peso».



La donna, sopravvissuta al rogo, parla ai microfoni di Canale 5 per ringraziare pubblicamente il ragazzo: «Mentre tutti erano al telefono a riprendere, a fotografare e a dare notizie non vere sulle cause, Simone è stato l'unico a sentire le urla dei miei figli e a venire su».









