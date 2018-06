Giovanni Ciacci resta a Detto Fatto: «Ho rifiutato il Gf Vip3, sono in famiglia»

di Ida Di Grazia

“Resto a Detto Fatto. Mentre ero a Ballando con le stelle ho ricevuto qualunque tipo di proposta, anche da Mediaset: anzi, loro sono stati i primi ad avvicinarsi a me. Mi hanno chiesto di fare anche GF Vip 3″.



Giovanni Ciacci mette a tacere i rumors dei giorni scorsi che lo volevano lontano dagli studi di Viale Mazzini.







In un'intervista a Panorama ha dichiarato: “Sarò il Caronte che traghetterà la nuova conduttrice o il nuovo conduttore nel magico mondo di Detto Fatto (Caterina Balivo approdera su Rai 1 ndr). Me l’hanno chiesto, ho valutato e ho scelto di rimanere nella famiglia di Rai 2, dove ho massima libertà di espressione: il programma mi ha dato tanto ed è giusto che io resti, visto che conosco bene quella “macchina”.





