Minoli: «Quelle di Fazio non sono interviste ma amabili chiacchierate»

«Se mi piacciono le interviste di Fabio Fazio? Non ho mai sentito una sua intervista, le sue non sono interviste ma amabili chiacchierate, che è un po' diverso: qualche domanda bisogna farla».



La pensa così Giovanni Minoli, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Lei si è candidato per entrare nel cda Rai: quale programma le piacerebbe portare? «Mi piace molto E poi C'è Catellan, lui è bravissimo, se venisse lo prenderei subito».



Come giudica il passaggio televisivo da Barbara D'Urso di Salvini e Di Maio? «Si, ho pensato subito che la D'Urso aveva vinto, senza dubbio, ha vinto lei. Non sono sicuro che Berlusconi fosse contentissimo, ma tant'è...».



Crede che la tv populista di Berlusconi potrebbe rivolgersi contro di lui dal punto di vista elettorale? «Mi è sembrato che una riflessione di questo tipo a Mediaset l'abbiano fatta».

