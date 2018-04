Goldrake compie 40 anni, nel 1978 la prima puntata del cartone animato che stregò una generazione

Goldrake compie 40 anni: la serie animata giapponese è andata in onda per la prima volta in Italia il 4 aprile 1978 su Rete Due, l'allora Rai due. Il titolo originale era Grendizer, che in italiano si trasformò in Ufo Robot, ma bambini di allora rimasero affascinati dal potente Goldrake, che difendeva la terra dagli alieni a colpi di alabarda spaziale.

La prima puntata fu introdotta da una breve presentazione fatta da Maria Giovanna Elmi, allora annunciatrice RAI, che spiegava al pubblico italiano le caratteristiche della serie e della fantascienza giapponese e che raccontava del successo riscosso all'estero da questi «particolari cartoni animati»: era infatti la prima serie robotica giapponese a essere trasmessa in Italia. Goldrake diventò il primo di una numerosa serie di robot e di cartoni animati di fantascienza. Nel 1979 arrivo "Jeeg Robot d'Acciaio", l'eterno rivale: e i bimbi italiani si divisero tifando per l'uno o per l'altro.

