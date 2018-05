Luigi Favoloso litiga anche con Matteo: «Ci hai provato con Alessia»

di Silvia Natella

Luigi Favoloso e il suo rapporto con le inquiline del Grande Fratello continua a essere al centro delle discussioni all'interno della casa. Questa volta però è Alessia Prete a scatenare il litigio e a tirare in ballo Matteo Gentili. La ragazza ha confidato al suo nuovo ragazzo che l'ex di Nina Moric avrebbe avuto atteggiamenti ambigui anche nei suoi confronti. A quel punto Matteo non ce l'ha fatta più ed è andato su tutte le furie.



Tutto è iniziato nella notte dopo lo scontro con Alberto Mezzetti, il quale era stato vittima di uno scherzo. Favoloso gli aveva fatto credere di aver avuto incontri sessuali con tre donne della casa. Alessia si è sentita chiamare in causa e ha voluto chiarire la sua posizione per salvaguardare il rapporto con Matteo.



L'ex di Paola Di Benedetto a quel punto ha creduto ad Alessia mettendo in pericolo la sua amicizia con Favoloso: «Ti conosco da 20 giorni, non siamo amici e da quello che ho visto ti sei comportato male con più donne. Con Nina quando le hai mancato di rispetto qua dentro e con Patrizia quando hai tentato di baciare Mariana. Se Alessia ha notato questo, vuol dire che è vero, perché una donna se le sente certe cose».







Favoloso ha cercato di replicare invano: «Mi sono trattenuto con Patrizia, ma ammetto di aver sbagliato con Nina. Tra me e Mariana però non c'è stato mai nulla e Alessia ha capito male. Se pensi che io ti avrei mai fatto questo vuol dire che non mi conosci. Con te ho costruito uno dei rapporti più belli qua dentro».

Intanto, anche Mariana e Alessia si sono definitivamente allontanate.

