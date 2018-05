Luigi Favoloso squalificato. E Nina Moric lo attacca: «Abbiamo perso un figlio»

di Ida Di Grazia

NinaMoric entra nella casa del Grande Fratello per un confronto con Luigi Favoloso, un dialogo intenso con una dichiarazione choc da parte della modella e con la scelta di Favoloso di abbandonare il gioco.



"Ma chi sei tu? Io non lo so più chi sei,sto guardando qualcuno che non conosco - dice Nina Moric, mentre Luigi Favoloso è in piedi freezzato - Sono stata sommersa di falsità, di bugie e offese per colpa tua! Sono qui perché non voglio spiattellare sulla mia intimità. La cosa che mi ha ferito di più è che tu hai detto che è da un anno e mezzo che non ti do attenzioni, ma tu lo sai perfettamente cosa è accaduto in quel periodo. Ho subito un'ingiustizia, non ho perso un figlio, ma due. Dopo tutto quello che è successo tu mi hai dato il colpo finale".







"Dovresti farti un esame di coscienza, ma non lo passeresti neanche copiando!" continua sempre più arrabbiata Nina, poi arriva lo stop freeze "Tu sai cosa è successo fra di noi - ribatte Luigi - non ci sei stata male solo tu... c'ero anche io! Ammetto di aver fatto schifo con i miei compagni e con me stesso qui dentro, ma non è solo colpa mia. Perché sei venuta se hai già preso una decisione?".

​A questo punto la D'Urso chiede spiegazioni sulle dichiarazioni di Nina e Luigi svela per la prima volta il motivo di tanto dolore: "Un anno e mezzo abbiamo perso un bambino, Nina è svenuta dopo una telefonata da parte degli assistenti sociali. So che non avrei dovuto parlarne, ma l'ho fatto perchè avevo bisogno di parlarne con un amico.

"Io l'ho sempre detto che fuori da qui ti avrei voluto parlare. Anzi, se vuoi usciamo ora insieme e parliamo!" dice Favoloso. La D'Urso chiede: "Vuoi autoeliminarti?" il napoletano conferma di volersi abbandonare la casa: "Il mio percorso qui l'ho fatto, è chiaro che non sono più troppo lucido".

La D'Urso deve lanciare la pubblicità e manda Nina in confessionale che prima di chiudere la porta dietro di sè lancia una stoccata al suo ex: “Un purosangue non corre con i pony”. Al rientro la Moric vuole salutare i ragazzi nella casa e in particolare: “Voglio salutare il mio amico particolare Simone. Lui ha rispettato la sua donna, cosa che Luigi non ha fatto”. Favoloso non la prende bene: “Non farmi la morale, tu conosci la mia ironia più di chiunque altro”.

La D'Urso li interrompe deve fare una comunicazione importante a tutti gli inquilini : "durante una delle scorse notti è accaduto qualcosa di veramente grave, le immagini non ci sono e non voglio che ne parliate - dice ai ragazzi - Alle quattro di notte, Luigi, durante una sua personalissima protesta, ha preso una maglietta bianca e con un rossetto ha fatto un'orrenda scritta sessista. L'ha indossata, qualcuno l'ha vista, so che ti sei pentito, ma ormai è tardi. Luigi sei stato ripreso una volta, una seconda volta quando hai preso in giro la Pezzopane, questa terza volta, è ancora più terribile delle altre. Vieto chiunque di raccontare questa espressione sessista. Non ne voglio sapere. Il Grande Fratello ha deciso un provvedimento. Sei ufficialmente squalificato".



