Grande Fratello 2018, Gina Lollobrigida ospite della finale

di Ida Di Grazia

Ci siamo, a poche ore dalla finale del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, arrivano le prime anticipazione.

La serata sarà all’insegna di incredibili sorprese, prima fra tutti la presenza di Gina Lollobrigida, ed emozioni vere, ingredienti che hanno caratterizzato il programma.







Non mancheranno comunque trappole e momenti divertenti come ad esempio la sigla inedita e spettacolare che coinvolgerà la conduttrice e tutta la famiglia di “Grande Fratello”.

Dopo sette settimane, a contendersi la vittoria saranno: Lucia, Simone, Matteo, Alessia, e chi supererà il televoto in corso – che decreta l’ultimo finalista – tra Alberto e Veronica. Il vincitore si aggiudicherà un premio finale di 100 mila euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA