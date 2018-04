Barbara D'Urso: «Qui le conversazioni hot al Gf tra Simone Coccia e Lucia Bramieri»

Barbara D'Urso annuncia a Pomeriggio 5 che ci saranno molti colpi di scena durante la seconda puntata del Grande Fratello. Tra liti e colpi di fulmine spicca la storia tra Simone Coccia e Lucia Bramieri. Nella busta della conduttrice, infatti, ci sono tutte le conversazioni hot tra Simone Coccia e Lucia Bramieri. Chiacchierate che verranno svelate stasera durante la diretta. Una vera e propria busta che scotta, fanno sapere in studio.



I due hanno dei trascorsi. Anni fa erano finiti sulle cronache dei giornali di gossip per uno scambio di messaggi equivoci su Facebook. L'ex spogliarellista aveva provato a contattare la nuora di Gino Bramieri e lei aveva reso tutto pubblico per mettere in guardia l'allora senatrice Stefania Pezzopane, compagna di Coccia.









