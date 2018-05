Baye Dame attacca ancora Aida: «Instabile e cattiva, va squalificata per frasi razziste»

ROMA - “Lei è molto pesante nelle offese. Mi ha detto: “Il diavolo è dentro di te”. È vero che c’è stato “il branco” contro di lei, però anche lei si è schierata contro tutti. Spero che nelle prossime puntate venga fuori la sua faccia”. Baye Dame, eliminato dal Grande Fratello per comportamenti aggressivi ai danni di Aida Nizar torna a parlare della concorrente: “Credo che il GF avrebbe dovuto squalificare anche Aida per la frase razzista nei miei confronti – ha fatto sapere a “Nuovo Tv” - Aida è una giocatrice, indossa una maschera. E non credo che sia stabile mentalmente. È una persona subdola, cattiva e furba”.



Da parte di Nizar infatti ci sarebbe stato un comportamento scorretto (“Le ho confidato che la mia madre biologica non accetterà mai il fatto che sono gay e lei ha usato quella confidenza per colpirmi. Lei ha partecipato ad altre edizioni del Grande Fratello, ha visto che ero un ragazzo di 30 anni, molto impulsivo, e ha capito dove colpirmi per farmi fuori”) e lui fuori ne sta pagando lo scotto: “Ricevo messaggi molto duri. Mi spiace che, oltre a prendersela con me, stanno minacciando anche la mia famiglia e i miei amici. Il mio GF doveva essere diverso”.





