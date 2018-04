Grande Fratello, la diretta viene anticipata. Nella casa scoppia il malcontento

di Silvia Natella

In questi ultimi mesi Canale 5 ci ha abituato a cambi di palinsesto repentini e le ultime decisioni hanno disorientato soprattutto gli inquilini della casa del Grande Fratello. A meno di una settimana dalla prima puntata, i concorrenti hanno scoperto soltanto pochi minuti fa che la diretta è questa sera e non domani.



«Potevano dircelo questa mattina almeno», «E ora cosa indossiamo»: sono alcuni dei commenti subito dopo la comunicazione ufficiale in confessionale. C'è anche qualcuno che prova a sdrammatizzare ricordando che ci sono ancora quattro ore e c'è tutto il tempo per prepararsi.



QUI IL VIDEO



La persona che ha reagito peggio alla notizia è stata Lucia Bramieri, che ha palesato uno stato d'ansia e di stress e ha avuto un mancamento. «Chiamate un medico, ho l'ansia», le parole della donna. I ragazzi erano tranquilli e pronti alle loro attività quotidiane, convinti di andare in onda in prima serata solo domani. Intanto, Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 annuncia molti colpi di scena. La settimana è stata movimentata tra liti e colpi di fulmine. In nomination i "superboni" Filippo e Valerio, che hanno fatto breccia nel cuore di molti dei coinquilini.







© RIPRODUZIONE RISERVATA