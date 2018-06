Lucia Orlando e Filippo Contri a letto dopo il Grande Fratello, boom su Instagram

di Emiliana Costa

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, gli occhi dei fan sono puntati sulle coppie che si sono formate all'interno della Casa. E se l'amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele, qualche problemino invece lo avrebbero riscontrato Filippo Contri e Lucia Orlando.



LEGGI ANCHE ----> Bufera tra Alessio Sanzio e Alberto Mezzetti



Il concorrente romano infatti sarebbe stato beccato dai paparazzi in compagnia di Patrizia Bonetti. Ma pare che Lucia non sia rimasta infastidita dal gossip di un presunto tradimento e stamattina ha condiviso con i follower un video "bollente".Nel filmato postato stamattina sulle stories di Instagram, Lucia e Filippo sono, lui con indosso solo una paio di. L'ex gieffina inqudra il fidanzato che dorme nel letto, mentre in sottofondo si ascolta una romantica canzoneCome a dire «Anche per noi l'amore procede». E allora, auguri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA