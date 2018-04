Grande fratello, i concorrenti: ecco chi è Valerio Logrieco

di Ida Di Grazia

Valerio Logrieco, 29 anni, è di Bitonto (Bari), vive tra Londra e Milano per affermarsi come modello. Attualmente single, prima di entrare nella casa del Grande Fratello dovrà battere i suoi colleghi "super boni" Simone Poccia e Filippo Contri.



Fisico da urlo ha sfilato per brand prestigiosi come quello di Dolce e Gabbana. Non è un novellino della tv, nel 2016 è stato protagonista di una sfilata in intimo durante il programma di Ciao Darwin presentato da Paolo Bonolis, ed ha avuto una piccola parte nella fiction "Furore 2". Appassionato di calcio e nuoto, ha un hobby davvero insolito: coltivare piante carnivore.





