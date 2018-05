Aida Nizar consola Mariana, al Grande Fratello nuovi veleni nella casa

Non c'è pace all'interno della casa del Grande Fratello. Nonostante la recente squalifica di Baye Dame, ogni giorno scoppiano discussioni e litigi tra i coinquilini. Aida Nizar resta la donna più odiata, al punto da provocare malumori tra gli altri concorrenti. Ed è proprio la spagnola a prendere le difese di Mariana, giudicata dal gruppo colpevole di averle detto che fuori dalla casa hanno espresso apprezzamenti su di lei.



Tutto è cominciato quando i ragazzi hanno ascoltato qualcuno urlare «Aida l'Italia ti ama». La reazione di Lucia, Filippo e Luigi è stata quella di gridare a loro volta «Falsa». Mariana ha raccontato l'episodio attirando su di sé i rimproveri del gruppo, desideroso di placare la presunzione della spagnola.



il video



«Sei la numero uno, hai vissuto qua tre settimane e ancora non sai che Aida si esalta?», la critica di Luigi Favoloso. La discussione è servita. Tocca ad Aida provare a consolare Mariana, che in lacrime ammette: «Sono cattivi, invidiosi e maligni, l'ho capito anch'io».





