Baye e Aida richiamati al Grande Fratello dopo la lite furiosa. La favorita? Alessia

di Ida DI Grazia

Dopo la burrascosa lite tra Baye e Aida, il Grande Fratello ha richiamato ufficialmente i concorrenti del reality di Canale 5 alle «regole di convivenza civile», soprattutto «nel rispetto del pensiero e della libertà altrui», mentre Alessia è rientrata nella casa, dopo gli accertamenti medici a causa di un improvviso svenimento.







"Questo è un segnale per dirci che dobbiamo calmarci tutti quanti - dice Alessia guardando Baye negli occhi - dobbiamo rilassarci perchè poi si crolla, perchè siamo tutti stressati. Dobbiamo veramente farci scivolare tante cose, altrimenti non arriviamo fino alla fine. Tante stupidaggini vanno fatte scivolare, una parola di troppo meglio se si accantona". Ed è proprio lei, come riporta Agipronews, la favorita per la vittoria, a 5 volte la scommessa su Snai, insieme a Matteo, ex fidanzato della "naufraga" Paola Di Benedetto che, proprio all’Isola dei Famosi, ha intrecciato una relazione con Francesco Monte. Si gioca a 6 invece il successo del romano Danilo, seguito proprio da Baye a Mariana (entrambi a 8,00). Doppia cifra, a 10, per Angelo e Veronica, con la spagnola Aida e l’italo-cubana Patrizia a 12. La quota sale a 15 per Almberto, con Filippo e Luigi (fidanzato con Nina Moric) a 20. Ultimi in lavagna, tutti a 30, Simone (compagno della deputata Stefania Pezzopane), Lucia Orlando e Lucia Bramieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA