Angelo Sanzio si confessa al Gf: «Volevo diventare prete, sono stato in seminario»

di ida di grazia

Quando non si litiga al Grande Fratello c'è spazio anche per le confessioni. Angelo Sanzio, conosciuto come il Ken umano mentre era in veranda a rilassarsi con Aida e Mariana ha parlato della sua esperienza in seminario.





“Sono stato in seminario sette mesi” rivela, “Per diventare prete?” chiede stupita Aida, Angelo annuisce e prosegue “poi ci sono state delle cose che mi hanno fatto capire che quella non era la mia strada, potevo fare del bene senza indossare una divisa”. La notizia incuriosisce molto Aida che lo riempie di domande:"Sapevi già di essere omosessuale?", "Certo - risponde Angelo - ma ero casto. So che ci sono delle regole, ma credo che anche alcuni Santi siano stati omosessuali, hanno vissuto la loro condizione e allo stesso tempo portato avanti la loro santità. E' stata una bella esperienza, si andava all'università, c'è stato un momento di condivisione con altre religioni. Per me è stato un momento di crescita e non me ne pento. Anche il rettore mi ha detto, Angelo se dovessi cambiare idea le porte sono aperte".

"Cosa fai ora per migliorare il mondo e aiutare il prossimo" chede Aida. “Lascio che le persone vivano in libertà - risponde Angelo - Non sono una pietra d’inciampo per gli altri e se posso li aiuto a migliorarsi”.



