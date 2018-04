Barbara D'Urso a Striscia e la stoccata alla Marcuzzi: «Noi non svicoliamo e faremo chiarezza»

di Ida Di Grazia

Barbara D'Urso apre la seconda puntata del Grande Fratello con una stoccata alla Marcuzzi. Prima dell'inizio della puntata Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio in cui sembrerebbe esserci un cellulare nella casa.

La D'Urso prima di presentare tutte le novità ha voluto ringraziare in diretta il tg satirico: "Grazie agli amici di Striscia, noi non svicoliamo, abbiamo visto il servizio e faremo chiarezza su quanto accaduto".



Il video di Striscia mostra Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che mentre parlava con Angelo Sanzio ha detto: ''Dopo te lo faccio vedere al telefono''. Poi domenica sera sempre la Satti, parlando con Alessia ha detto a voce alta: “Dove ho messo il mio telefono?”. La ragazza poi, rendedosi conto della gaffe, ha portato le mani alla bocca come a voler dire: “mi sono fatta beccare".

