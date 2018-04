Barbara D'Urso a Verissimo: «Gf, tra i non famosi una coppia di fidanzati notissimi»

Barbara D'Urso torna, come è noto, alla conduzione del Grande Fratello da martedì e oggi a Verissimo ha raccontato le sue sensazioni. «Ho molta ansia, non sono più abituata a condurre il Gf, sono passati 14 anni dall'ultima volta», ha dichiarato Barbara a Silvia Toffanin.



Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Barbara D'Urso ha rivelato: «I concorrenti dovrebbero essere 14, ci saranno tanti ragazzi con storie belle e in cui il pubblico potrà riconoscersi. Tra i non famosi ci sono comunque persone note, come una coppia di fidanzati di cui si è parlato moltissimo».







Si è poi parlato degli impegni professionali di Barbara, una vera stakanovista dal momento che, con la conduzione del Gf, non rinuncerà alle altre trasmissioni: «Farò avanti e indietro in treno da Milano a Roma, è tutta una questione di incastri e non mi fermerò mai, ma è ciò che amo». E quando si parla di fidanzati, Barbara spiega: «In realtà ho qualche corteggiatore, ma uso tutti questi impegni per stare alla larga da vere e proprie relazioni. Potrei andare a Uomini e Donne, ma mi servirebbe il trono super over...».







Non solo conduzione: «Ora vanno di moda i remake vintage, ci sarà anche La Dottoressa Giò e nel cast potrebbe esserci anche Patrick Dempsey. Inoltre, doppierò la cagnolina Daisy in Show Dogs: con me ci saranno anche Marco Bocci, Giampaolo Morelli e Cristiano Malgioglio. Il ricavato dei compensi andrà in beneficenza per i canili». Barbara si toglie poi qualche sassolino dalla scarpa: «Le critiche nei miei confronti? Se vi aiutano a scaricare le energie negative e a stare meglio, fate pure, sono contenta perché vuol dire che sto facendo qualcosa di positivo per voi».

