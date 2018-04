Baye minaccia Simone Colaiuta: «Non sai cosa ti posso fare»

di Ida Di Grazia

Si fa sempre più critica la posizione di Baye dame al Grande Fratello. Dopo lo scontro con Aida, arrivano le minacce a Simone Colaiuta.

A confessarlo è lo stesso Colaiuta mentre parla con Alberto, l'altro concorrente vessato dal branco. Questa sera durante la diretta scopriremo i provvedimenti che la produzione ha deciso di prendere nei confronti dei concorrenti.







Questa notte, dopo le 2, quando i concorrenti sanno perfettamente di non essere più ripresi Baye Dame, secondo il racconto del fidanzato dell'onorevole Pezzopane, gli avrebbe detto: “Mi ha detto Tu non sai cosa io posso farti, ma cosa deve farmi? Ma è 70kg per 2 metri’.



