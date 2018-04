Grande Fratello, prima puntata: Aida rimandata, Simone eliminato. Filippo e Valerio al televoto

di Ida Di Grazia

Barbara d’Urso apre le porte della casa del Grande Fratello .



IL VERDETTO

Simone è il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello, Filippo e Valerio vanno direttamente al televoto. Prima di chiudere Barbara ha una nuova comunicazione: i concorrenti verranno divisi - solo per la notte, quando suonerà la sirena - in due gruppi. Le donne dormiranno insieme nella Casa. Gli uomini, per cavalleria, nel Lido. All'1:39 termina la prima puntata "col cuore" di Barba D'Urso.



Il Lido Carmelita. Gli Inquilini



NOMINATION DONNE

Le donne fanno le nomination palesi, il loro voto vale doppio. Lucia e Veronica scelgono Simone. Alessia e Mariana, Valerio. Patrizia vota Filippo. Lucia Bramieri, infine, vota Simone. 8 voti Simone, 7 Valerio, 4 Filippo.



ENTRA AIDA

Aida Nizar è l'ultima concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il pubblico italiano ha potuto conoscere questa donna esplosiva perchè nel GF Vip spagnolo, ha rifiutato , così dice lei, le avance di Marco Ferri concorrente dell'Isola dei famosi. Invece di entrare però continua aringraziare il pubblico e ad urlare frasi populiste, Malgioglio stufo urla: "Ma dove l'avete presa questa! Ritornatene a Madrid". E' l'1.20 Barbara decide di non farla più entrare e di andare avanti con le nomination. La ritroveremo la prossima settimana.



INIZIANO LE NOMINATION

E' arrivato il momento delle prime nomination. Barbara legge un comunicato "brutto, brutto, brutto": Filippo, Simone e Valerio hanno avuto più visibilità degli altri, quindi i nominabili di questa sera sono solo loro tre . Le nomination delle donne saranno palesi e valgono doppio. Il più votato tra i tre "boni" sarà eliminato subito e dovrà uscire questa sera dalla casa. Si parte:

Angelo nomina Filippo. Alberto nomina Simone. Luigi sceglie Valerio. Danilo vota Simone. E' il turno di Matteo ex di Paola Di Benedetto, attuale fidanzata di Francesco Monte. Matteo nomina Filippo.

Baye vota Valerio. Simone Coccia, ancora in costume, vota per Valerio.



CONFRONTO LUCIA BRAMIERI SIMONE COCCIA

Lucia Bramieri "accoglie" Simone Coccia. I due non si sono mai conosciuti di persona, ma in passato Simone ha mandato dei messaggi hot a Lucia nonostante fosse fidanzato.



ENTRA LA MISTERIOSA SPAGNOLA

E' Aida Nizar la misteriosa spagnola che volteggia in elicottero sulla casa. Nota per essere "nemica" di Marco Ferri concorrente dell'ultima Isola dei Famosi.



NUOVO INGRESSO

Baye Dame è italo senegalese, Al grido di "Col cuore!" entra nella casa come sedicesimo concorrente



VERONICA SATTI

Veronica è la figlia di Bobby Solo: "non lo vedo da quindici anni. Non ce l'ho con lui, anche se sono cresciuta senza un papà". Ha una compagna, è timida e forte allo stesso tempo.

"Non dovete avere paura della paura, ragazzi, perché essere omosessuali è bellissimo" commenta Cristiano Malgioglio. Per lei comincia l'avventura nella casa del grande fratello.



LUIGI MARIO FAVOLOSO

"Non mi piacciono le persone che cercano di acchiappare le simpatie altrui", lui è Luigi Mario Favoloso fidanzato di Nina Moric. E a proposito della sua compagna, con cui sta assieme da 4 anni dice: "Io la sposerei!".



ANCORA IL LIMBO

Si trorna nel Limbo per andare a "pescare" due nuovi concorrenti. Il primo è un uomo selvaggio che ha viaggiato in tutto il mondo, a Viterbo lo chiamano Tarzan, il suo nome è Alberto. La seconda è una ragazza dagli occhi irresistibili, è romana, fa la commessa, il suo nome è Lucia.





I SUPER BONI

I tre "Super boni" dopo il casale per entrare nella casa devono superare un'altra prova. Filippo, Simone e Valerio dovranno massaggiare nella stanza relax, una nuova concorrente molto stressata: Lucia Bramieri. La nuora del grande Gino Bramieri, arriva con il telegatto. Lucia raggiunge la sala relax dove i super boni le fanno un massaggio, tra i tre preferisce FIlippo che riceverà in seguito una sorpresa. Lucia fa il suo ingresso nella casa. Dopo al pubblicità anche Filippo, Simone e Valerio entrano in gioco.







ENTRA ANGELO IL KEN UMANO

Angelo, il Ken umano è il nuovo concorrente del Grande fratello.



PRIMA ELIMINAZIONE

E' arrivato uno dei momenti "brutti, brutti, brutti". Danilo e Matteo devono scegliere chi tra le tre ragazze deve essere eliminata. Matteo salva Patrizia, Danilo Alessia. Mariana eliminata: "È stata una bella sensazione entrare, anche se solo per un momento".



SI RITORNA NEL LIMBO

Altri due concorrenti del limbo potranno entrare nella casa. La prima è una studendessa univesitaria, ha 22 anni e si chiama Alessia Prete. Anche la seconda è una donna con un corpo da urlo, arriva dalla provincia di Napoli e il suo nome è Mariana Falace. Le due splendide ragazze varcano urlanti la porta rossa dove incontrano Danilo, Matteo e Patrizia.



SIMONE COCCIA COLAIUTA

E' il fidanzato dell'ex Senatrice Stefania Pezzopane, Simone Colaiuta entra nella casa non dalla porta rossa, ma da un'entrata segreta. Cristiano Malgioglio interviene: "Avere duemila donne non è un vanto, le donne non sono dei kleenex da buttare via, vanno rispettate", interviene Simona Izzo "lui ha detto che le donne saranno un problema, per lui, io credo che lui sarà un problema per le donne". Il luogo segreto è il "Lido Carmelita", dove Simone sarà il bagnino ufficiale.





ENTRA PATRIZIA

Durante i casting si sono presentate davvero tante persone, molte "bislacche", denominati quelli "della porta rossa accanto". La fila è lungo e qualcuno di loro avrà l'opportunità di entrare nella casa. Riesce a passare Patrizia: "Le donne mi odiano e gli uomini hanno la presunzione di potermi avvicinare e conquistare facilmente, ma non è così".



MATTEO SECONDO CONCORRENTE

Matteo è l'ex di Paola di Benedetto, la naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. "Entrare da single nella casa del GF sarà un'esoperienza pazzesca" ha detto. Matteo entra nella casa e conosce subito Danilo. Insieme vanno in confessionale dove avranno l'occasione di spiare l'ingresso di alcune ragazze all'interno della Casa.



ENTRA DANILO

La prima zona di questa edizione che Barbara mostra al pubblico è il Limbo dove ci sono alcune persone attendono di sapere le loro sorti. Il primo concorrente a poter varcare la porta rossa è Danilo un tecnico romano di elettrodomestrici. Danilo entra e subito il primo scherzo, c'è Danie Yespica sotto la doccia.





SI PARTE

"Mi scoppia il cuore", Barbara D'urso avvolta in un lungo abito scintillante dà il benvenuto al pubblico.

Sarà un'edizione ricca di sorprese, novità, emozioni, ma anche di storie: vere e profonde; alcune di queste sono già note al pubblico, ma presto ne saprete di più. La D'Urso manda in onda un filmato con 4 concorrenti del GF15, già conosciuti al pubblico televisivo: Luigi Mario Favoloso ( fidanzato di Nina Morich), Veronica Satti (figlia di Bobbi Solo), Angelo il Ken Umano e Simone Coccia Colaiuta.











Diciassette i concorrenti che, reclusi nella Casa per sette settimane, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Del gruppo faranno parte anche i concorrenti scelti dopo l’esperienza ne “Il Grande Casale” Valerio Logrieco,Simone Poccia e Filippo Contri.

Sono 7 i concorrenti già svelati: oltre i "tre boni" nel casale, entreranno nella casa Simone Colaiuta, Lucia Bramieri, Lucia Orlando,Simone Coccia Colaiuta e Alberto Mezzetti .

