Grande Fratello, la prima dedica social di Lucia è per Filippo: fan scatenati

di Silvia Natella

Spente le luci della casa del Grande Fratello e della ribalta saranno la quotidianità e la vita fuori a mettere alla prova la storia d'amore tra Lucia Orlando e Filippo Contri. In molti si chiedono se la relazione sia destinata a durare, ma la prima dedica social della commessa romana lascia ben sperare. All'alba di un nuovo giorno un video girato in auto mostra una strada deserta da percorrere. In sottofondo una canzone d'amore.



Grande Fratello, notte hot sotto le lenzuola. Lucia non ci sta: «Filippo fermati»



La coppia si è conosciuta durante il reality e si è unita sin dalla seconda settimana. Non sono mancati alti e bassi dovuti ai dubbi di Lucia e alla diffidenza nei confronti di Filippo. Particolari che hanno tolto credibilità alla coppia spingendo il pubblico a preferire la ben più solida formata da Alessia Prete e Matteo Gentili. Per molti, invece, la scelta combattuta è risultata la più emozionante perché specchio della società attuale, priva di illusioni e marchiata dalla precarietà. Difficile essere sicuri del proprio compagno, lasciarsi andare e lottare per coltivare un sentimento.

Ieri sera però al Lido Carmelita dopo la sorpresa di Filippo, il tatuaggio sul suo piede e il volto sporco del rossetto della sua amata non c'era più ombra di dubbio.



E questa mattina Lucia ha ripreso possesso del suo cellulare e ha pubblicato la stessa canzone che le aveva dedicato lui quando lei era ancora nella casa. “Andrà tutto bene”, la canzone diche, secondo il giovane, rappresenta la loro storia d’amore, fa da sottofondo a un video con un grosso cuore. Una dedica che ha già fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fans.

© RIPRODUZIONE RISERVATA