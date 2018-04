Grande Fratello, Matteo asfalta la ex Paola Di Benedetto: «Non hai avuto un briciolo di rispetto»

di Ida Di Grazia

Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili e attuale compagna di Francesco Monte, entra nella casa del Grande Fratello per parlare della fine della lo storia.

Paola si accomoda in salotto vestita con un body trasparente che lascia poco spazuio all'immaginazione ed un pantalone bianco, proprio su quel divano, dove qualche mese fa Francesco Monte ha interrotto la sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez durante il Grande Fratello Vip.

Barbara chiede a Matteo di lasciare la stanza da letto, dove si trovava con i coinquilini, e di recarsi in salotto. Una volta salutata Paola, la ragazza inizia a parlare: "Tutti mi hanno sconsigliato di venire ma io faccio sempre di testa mia, lo sai. Non sono qui per litigare ma per spiegarti alcune cose. La mia isola doveva essere un'esperienza positiva, ma mai avrei pensato che al mio ritorno ti avrei ritrovato in in tv a dare in pasto la nostra storia. Sono qui per mettere un punto fisso a questa storia finita da tempo. Lo faccio per il bene tuo, mio e delle nostre famiglie" Paola riassume le tappe della loro storia d'amore e parla del bacio risalente all'ultimo incontro dei due prima della partenza di Paola per l'Isola dei Famosi. La ragazza si dice delusa di aver visto le fasi più delicate della sua storia messe in discussione a mezzo stampa. "Quella sera il mio cuore ha avuto il sopravvento sulla ragione, ma sono sempre stata chiara sul fatto che avrei fatto la mia esperienza da single. Non si tratta assolutamente di tradimento, che sia chiaro. Non avrei mai parlato di noi in pubblico, però tu l'hai fatto. Sono contenta che tu possa fare questa esperienza e spero che tu possa farla al massimo, da Matteo. ti auguro di non trovarti mai in una situazione come la mia" .

"Sai quello che ho sofferto - riponde Matteo - ma mi sorprende vederti qui. Non hai avuto un briciolo di rispetto per una persona che per quattro anni ti ha amato. Mi hai fatto male, potevi aspettare una settimana. In un mese di tempo potevi venire a parlarmi e invece hai scelto di farlo sotto le telcamere" scatta l'applauso dei ragazzi della casa chiusi in camera da letto, poi la stoccata finale: "Io il tradimento lo intendo non fisico, ma dalla persona. Tu secondo me non hai avuto un briciolo di rispetto. La sera prima di partire mi hai detto ti voglio bene e un secondo dopo eri con un'altra persona".

Nessuno dei due sembra voler cedere il passo, la D'Urso spiega ancora una volta a Paola il punto di vista di Matteo: "non ti sto giudicando, cerco solo di farti comprendere il dolore e la rabbia di un ragazzo. Eri sotto le telecamere e lui stava lì, innamorato di te, a guardarti".“Buona fortuna e in bocca al lupo" conclude Paola mentre lascia la casa. I concorrenti corrono in salone ad abbracciare Matteo e a complimentarsi con lui. Simona Izzo commenta: “Quando si va a lasciare un uomo forse una non si deve mettere in lingerie”.

