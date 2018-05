Grande Fratello, che paura: il tetto della casa non tiene, è caos tra i concorrenti

di Emiliana Costa

Caos nella casa del Grande Fratello. Il tetto della Casa più spiata d'Italia avrebbe subito seri danni e i concorrenti si sarebbero allarmati. Ecco cosa è accaduto.



Come riporta il sito Tvzap , a causa di un violento temporale sulla Capitale, il tetto non avrebbe retto e si sarebbe allagata la cucina.







Brutta sorpresa per i concorrenti, che al risveglio avrebbero messo in salvo le provviste e, armati di secchi e stracci, avrebbero asciugato il pavimento. Tra i primi a intervenire, Simone, Danilo, Veronica e Alberto.

