Grande Fratello, Simone Coccia in lacrime: «È successo qualcosa a casa»

Nel primo pomeriggio Simone Coccia è apparso in lacrime ed è stato consolato dal suo amico Alberto Mezzetti. Il fidanzato della deputata Pezzopane si era appartato vicino alla piscina della casa del Grande Fratello per fumare una sigaretta e piangere in tranquillità.



GUARDA IL VIDEO



«Bel discorso hai fatto prima», ha cercato di consolarlo il "Tarzan" di Viterbo. Alberto si riferiva alle parole pronunciate dai tre nominati durante il pranzo tutti insieme. A quel punto Simone ha lasciato intendere di aver ricevuto una brutta notizia dalla sorella dentro il confessionale e di non poterne parlare.





Nessuno degli inquilini ha più parlato dell'accaduto e tutti si sono preparati per la diretta di oggi su Canale 5 con largo anticipo.

Dalle dichiarazioni rilasciate da Barbara D'Urso, questa sera potrebbe esserci un nuovo ingresso. Si tratterebbe di una donna «bellissima e formosa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA