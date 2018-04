Grande Fratello, spuntano frasi choc: «Su Aida buttiamo acido o olio bollente». Ma il video non si trova

di Ida Di Grazia

I concorrenti del Grande Fratello sono completamente fuori controllo. In attesa della diretta di questa sera e dei provvedimenti annunciati da Barbara D'Urso, continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar.

Durante una conversazione in giardino, il "branco" parlava di organizzare un gavettone ai danni di Aida Nizar.

Quello che in teroia dovrebbe essere uno scherzo goliardico, si è trasformato in qualcosaa di più grave, secondo alcuni telespettatori che si sono riversati su twitter, sembrerebbe che Luigi Favoloso, nel commentare lo scherzo abbia detto "se avessi dell'acido sarebbe meglio" e Danilo avrebbe ribattuto:"Anche l'olio bollente".

Ribadiamo che al momento non esiste un video che confermi queste frasi gravissime, ci sono solo commenti su twitter.



Ma veramente Luigi ha detto che se avesse l'acido glielo tirebbe in faccia ad Aida? Oppure ho letto male?



NINA MORIC MA CON CHI CAZZO SEI STATA PER QUATTRO ANNI?#GF15 — •deni ❁ ◟̽◞̽ | alt er love (@Obvsessmaljk) 28 aprile 2018

Luigi ha detto che getterebbe l’acido in faccia ad Aida. Una frase del genere è al pari, se non peggiore, di quella che ha portato alla squalifica di Clemente Russo. Barbara NON PUOI far finta di niente. #gf15 — I ❤️ TRASH (@disagiotrash) 29 aprile 2018

Danilo che propone di "buttare olio bollente" e Luigi dell' "acido in faccia".



QUI STIAMO DANDO I NUMERI.#GF15 — Anit🌼 (@anit_rapu) 29 aprile 2018

Dato che questi cervelli marci continuano a proporre di buttare l'olio bollente o l'acido in faccia alla povera Aida, in diretta questa sera proponetegli una foto di Gessica Notaro!

Non si renderanno conto, ma forse capiranno lo schifo che stanno dicendo e facendo.#GF15 — deni. (@gryffindordeni) 30 aprile 2018

