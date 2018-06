Grande Fratello Vip 3, ecco chi non parteciperà al reality di Ilary Blasi

di Emiliana Costa

Negli ultimi giorni erano tanti i rumors che la volevano tra i "big" della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi partirà in settembre e il cast è in via di definizione. Ma sarebbe arrivata un'indiscrezione dell'ultimo momento.



Come riporta Affaritaliani, Iva Zanicchi, dal gossip data quasi per certa nelle scorse settimane, pare non varcherà la porta rossa. Lo avrebbe rivelato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. «A Mediaset - avrebbe spiegato - farebbero carte false per avere Iva Zanicchi nel prossimo Grande Fratello Vip, perché, si sa, la sua presenza è già un picco di share. Del resto è una delle donne più simpatiche del mondo dello spettacolo. In più è una grande cantante conosciuta ovunque, ed è l’unica donna ad aver vinto ben tre Festival di Sanremo. Ma invece Iva non potrà fare parte del Gf Vip, perché pare che i vip presenti quest’anno siano molto scarsi. In più l'artista sarà l’assoluta protagonista, in autunno, di un musical al Teatro Ciak di Milano. Per la Zanicchi il teatro sta diventando, dopo una serie di tournée di grandi successo, un lavoro molto interessante. Tanto è vero che sta mettendo in piedi, per la regia di Solari, uno show intitolato ‘Una Vita da Zingara’, che è proprio la sua vita».







E avrebbe concluso: «Iva ci tiene a far sapere di non sapere il perché di tutte queste voci sulla sua presenza al Grande Fratello Vip, perché, e questo lo afferma lei, non è mai stata interpellata».



