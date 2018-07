Grande Fratello Vip, con Ridge non ci sarà Brooke. Francesco Monte nella casa

di Ida Di Grazia

Mancano ancora due mesi alla partenza del Grande Fratello Vip, ma la febbre da totonomi non accena a diminuire. Dopo le prime indiscrezioni sull'arrivo di Elisabetta Gregoraci, Ron Moss (storico Ridge di Beautiful) e Manuela Arcuri in coppia con suo fratello - voci non confermate - arrivano anche le prime smentite, come ad esempio quella dell’attrice Katherine Kelly Lang, da tutti conosciuta come Brooke Logan di Beautiful.



L'attrice intervistata da DiPiù Tv, sembra aver smentito seccamente la sua partecipazione al reality che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi. E per un Vip che va via, ce n'è uno pronto ad entrare. Secondo il sito 361magazine.com i vertici mediaset sembrerebbero interessati a Francesco Monte. L'ex di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto, dopo l'esclusione dal cast di "Tale e Quale Show", tenta la carta reality. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni che non sono state confermate, ma nemmeno smentite dai diretti interessati.







