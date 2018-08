Grande fratello vip: nel cast Chloe Ayling, la ventenne modella inglese rapita a Milano

Il suo nome è fra quelli di richiamo, come sottolineano i media del Regno, in un cast che quest'anno include fra gli altri l'attrice Kirstie Alley, star hollywoodiana 67enne un pò in declino a cui fin dalla prima puntata è stata offerto il titolo di 'presidentè della casa, la psicologa televisiva Sally Morgan, l'ex promessa mancata del calcio d'oltremanica Jermaine Pennant e star di soap opera come Ryan Thomas o Roxanne Pallett.



C'è- la modella inglese ventenne rapita l'anno scorso a Milano dopo essere stata attratta in una trappola - fra i protagonisti dell'edizione 2018 di Celebrity Big Brother Uk, versione vip del Grande Fratello britannico all'esordio ieri sera sugli schermi di Channel 5. Non manca neppure un altro reduce di una vicenda giudiziaria, seppure di tutt'altro genere rispetto a quella che ha coinvolto la modella in veste di vittima: vale a dire Nick Leeson, ex trader in disgrazia finito a suo tempo in galera come uno dei 'pionierì delle truffe finanziarie sui derivati.fu attirata con la scusa di un falso servizio fotografico a Milano nel luglio 2017, drogata e tenuta sotto sequestro per una settimana da due fratelli polacchi residenti a Birmingham, indicati come mitomani e avventurieri dal tribunale del capoluogo lombardo che li ha poi condannati e intenzionati a venderla sul cosiddetto 'deep web' o in alternativa a cercare di estorcere fino a 300.000 dollari al suo manager e alla famiglia. La modella, all'ingresso nella casa, ha spiegato di considerare la sua partecipazione al reality come un'occasione per esprimersi in libertà, dopo i mesi vissuti all'ombra dalla «sensazione di dovermi costantemente cercare di difendermi» dal sospetto di aver raccontato sul rapimento una storia spacciata all'inizio da alcuni come 'incredibilè.