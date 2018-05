“I Durrell", torna su LaEffe la saga della famiglia con animali

L’ambientazione di Corfù ha aiutato la storia? «Assolutamente. Tutti amano il libro e ha molto a che fare con il luogo dove è ambientato. È molto esotico. Nel 1930 non molte persone andavano all’estero. Quindi il fatto che Louisa vi portò la sua famiglia è stato strabiliante. All’epoca non molte persone l’hanno fatto perché era troppo complicato e costoso».

A parlare è il Milo Parker (Gerry) piccolo dei protagonista entrato nel cuore dei telespettatori con “I Durrell - La mia famiglia e altri animali”, serie che ha conquistato critica e pubblico, tratta dalla celebre trilogia autobiografica dello zoologo ed esploratore britannico Gerald Durrell. Immersa nella meravigliosa isola di Corfù del 1936, torna su LaEffe (Sky 139) l’irresistibile ed eccentrica famiglia venerdì 25 maggio alle 21.10 in prima tv assoluta parte l’attesissima seconda stagione. Dopo il successo su ITV di 6 milioni di telespettatori, prosegue il racconto della saga tragicomica della famiglia con 6 nuovi episodi da 45 minuti. Dopo il matrimonio sfumato all’ultimo fra Louisa e Sven (Ulric von der Esch), la scalcinata casa Durrell, continua a ospitare sempre più animali e ad assomigliare sempre di più a uno zoo, «con - spiega il giovane attore - l’arrivo di un nuovo cucciolo e un allevamento di lontre». Il denaro, però, scarseggia ancora, e per guadagnarsi da vivere, Louisa decide di cucinare piatti tradizionali inglesi da introdurre nel mercato locale, ma un incidentale avvelenamento degli abitanti dell’isola complicherà il tutto. Accanto a Milo Parker, le riconfermatissime Keeley Hawes nel ruolo della protagonista Louisa e la leggendaria Leslie Caron che interpreta la Contessa Mavrodaki, entrano nel cast due new entries: Daniel Lapaine nei panni di Hugh, un misterioso inglese che fa la corte a Louisa Durrell e Errika Bigiou che interpreta Vasilia, nuova padrona di casa dei Durell.

