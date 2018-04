Il cast della serie evento "La Casa di Carta" sorprendono i fan al Cinema Moderno

di Alessandro Di Liegro

È stata la serie evento dell'anno: “La Casa di Carta” ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di migliaia di utenti di Netflix con il suo mix di thriller, romanticismo e intrigo per due stagioni. Oggi, a Roma, durante una proiezione al The Space Cinema Moderno dedicata ai fan della serie, l'annuncio dell'arrivo della terza stagione. Per chi non è avvezzo alle serie tv, “La Casa di Carta” è una fiction spagnola che parla di un colpo di una banda di persone senza speranza, là dove si fabbricano i soldi, alla zecca di Madrid. Nel corso degli episodi tra capovolgimenti di fronte e veri momenti di tensione, si arriva a un finale soprendente nell'evoluzione delle vicende di finzione.



L'appuntamento odierno doveva essere una sorpresa, ma l'entusiasmo di alcuni degli attori, Alvaro Morte – che nella serie è il metodico e calcolatore “Il professore” - su tutti, nel pubblicare sui social ha di fatto annullato l'effetto sorpresa, con i componenti del cast che avrebbero dovuto fare irruzione nella sala 5 del cinema di Piazza della Repubblica, mentre, invece, sono stati attesi e seguiti fin dall'uscita dell'albergo Boscolo Exedra. Tra il pubblico anche il regista Paolo Genovese insieme ai figli: «Sono un grande fan della serie, che ho visto da semplice appassionato, senza guardare il lato tecnico. Mi ha colpito e trascinato nel suo vortice di emozioni. Non so ancora come finisce, quindi, niente spoiler, per favore».



Tra i componenti del cast che hanno preso parte alla sorpresa, annunciando ufficialmente la terza stagione ai fan – che già ne erano a conoscenza grazie a un precedente ampio barrage social sia di Netflix che degli stessi attori – anche la splendida Ursula Corberò (alias Tokyo), Miguel Herràn (Rio) che nella serie interpreta il suo fidanzato, Jaime Lorente (Denver) e l'”ostaggio” Alison Parker, ovvero, Maria Pedraza.



«Siamo estremamente felici di essere qui a Roma insieme a voi fan» ha esordito Morte dopo essere entrato, maschera di Dalì in volto, nella sala colma di fan in adorazione. «Quando abbiamo letto il copione ci hanno sempre detto che era una serie chiusa, con un finale ben definito. Siamo stati felicissimi di sapere che era in programma un seguito». «Tutti abbiamo amato i nostri personaggi, e anche la caratterizzazione degli altri» ha concluso Corberò.



Per la gioia dei fan gli attori si sono concessi agli scatti e ai selfie dei fan: Morte, che interpreta uno degli attori che più hanno colpito positivamente gli appassionati, ha sorriso a un ragazzo che si era vestito esattamente come il suo personaggio: «Grazie per il tributo». Particolarmente ricercati dagli “aficionados” - mai termine è stato più adatto, visto che la serie è spagnola – anche Herràn, in special modo dalle ragazze, e Corberò.



Nessuno si è sbilanciato su cosa potrebbe accadere nella prossima stagione, tutto è tenuto nel più stretto riserbo, l'appuntamento per i fan è per il 2019 con una nuova serie de “La Casa di Carta”.

