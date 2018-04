Ilaria D'Amico a Sky scambia il tifoso morto per Maurizio Sarri, l'allenatore del Napoli

Il Napoli domina, ma rischia di capitolare in casa col Chievo, ma per fortuna dei suoi tifosi riesce a rimontare nel finale mantenendo ancora vivissima la lotta per lo scudetto. Maurizio Sarri, nel post-partita, è apparso provato per la vittoria sofferta ma decisamente felice per i tre punti, anche se è stato oggetto di una clamorosa gaffe da parte di Ilaria D'Amico, la conduttrice di Sky Calcio Show.









Parlando del rapporto con la tifoseria, Ilaria D'Amico aveva infatti detto a Sarri: «I tifosi la amano, il suo volto è anche su una bandiera in curva, accanto a un'altra bandiera con il volto di Diego Armando Maradona». A questo punto, il tecnico azzurro ha voluto puntualizzare: «Mi dispiace, ma non sono io. Si tratta di un nostro tifoso, della curva, che è morto durante una trasferta, anche se mi somiglia».



Insomma, la bandiera di cui parlava la D'Amico non raffigurava Maurizio Sarri, bensì Pasquale D'Angelo, capotifoso deceduto tre anni fa per un malore durante una trasferta di Europa League a Mosca. Anche Federico Ferri, direttore di Sky, ha chiesto scusa per l'errore.

La bandiera esposta al San Paolo vicino a quella di Maradona rappresenta l’immagine di un grande tifoso della curva B del Napoli, Pasquale D’Angelo, deceduto 3 anni fa a Mosca. E non quella di Sarri. A Sky Calcio Show abbiamo sbagliato e chiedo scusa a chi si e’ sentito toccato. — Federico Ferri (@FedericoFerri) 8 aprile 2018

